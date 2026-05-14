LE SERRAFIM（ルセラフィム）のメンバー5人が“人魚姫”に変身した。2枚目のフルアルバム「PUREFLOW pt.1」のコンセプトビジュアルを公開した。13日、公式SNSに「YUSU LILY」バージョンのコンセプトフォトと動画をアップ。映像は静かな水面に映るメンバーを白黒映像に収め、神秘的な雰囲気を演出した。先に公開した「BIRCH SCAR」は、人間の内面にある恐怖などを表現したのに対し、今回は絶え間なく流れる水を通じて静寂の中の生