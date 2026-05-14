本拠地ジャイアンツ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発登板し、7回4安打8奪三振2四球無失点と好投。チームも4-0で勝利し、大谷は3勝目を挙げた。7回にピンチを迎えるもジャイアンツがまさかの走塁ミス。試合後、ジャイアンツの指揮官は走者を擁護していた。4-0の7回1死一、二塁。ギルバートが左中間に特大フライを放った。中堅手パヘスにキャッチされると、中継を経て