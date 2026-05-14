イギリス出身のミュージシャンで、数々のヒット曲を持つスティング（74）。その資産は推定5億5000万ドル（約868億円）にも上ると伝えられるが、子どもを働かせないのは「虐待の一種」だという信念を持っているそうだ。【写真】スティングと娘で俳優のミッキー・サムナーPageSixによると、スティングは先日放送された『CBSニュース サンデーモーニング』のロングインタビューで、「子どもにとって一番最悪なのは、『働く必要は