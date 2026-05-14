メ～テレ（名古屋テレビ） 教師グループによる盗撮・画像共有事件で、横浜市の元小学校教師の男に検察側は懲役10年を求刑しました。 起訴状などによりますと、元小学校教師・小瀬村史也被告(38)は、おととしから去年にかけて横浜市内の小学校で、女子児童のみだらな姿を撮影し、その動画をSNSグループに送信したなどとされています。 14日の裁判で検察側は「児童を守るべき立場であったにもかかわら