「ビーズアート」ブームが再燃しているのをご存じですか？ 手軽に始めやすく、完成した時の達成感が味わえるだけでなく、夢中になって取り組むことでリフレッシュもできると注目を集めています。そこで今回は、【セリア】で買える「ビーズアート」キットをご紹介。ピックアップするのはサンリオキャラクターデザインで、孫や子どもと一緒に楽しむのにもおすすめです。 全部入りなのですぐに