メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県が外国人の県職員の採用取りやめを検討していることをめぐり、6月実施の採用試験では国籍要件の復活は見送られましたが、一見知事は引き続き「検討中」としています。 三重県の職員採用では一部の職種をのぞき「国籍」の要件を撤廃していますが、国外への情報漏洩を防止する観点から、外国人の採用取りやめを検討しています。 県の人事委員会が8日に公表した受験案内では従来通り