K‐POPボーイズグループのALPHA DRIVE ONEが、5月20日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2496号スペシャルエディションで日本の雑誌初撮り下ろし＆初表紙を飾ることが明らかとなった。【写真】「anan」2496号ALPHA DRIVE ONEスペシャルエディションに付くスペシャルカード昨年放送されたグローバルオーディション番組『BOYS II PLANET』にて全世界から約2600万の投票により選ばれたK‐POPボーイズグループのALPHA DRIVE ONEが、