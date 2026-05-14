◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）２週前追い切り＝５月１４日、美浦トレセン昨年のホープフルＳ２着馬で、前走の皐月賞５着から逆転を狙うフォルテアンジェロ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父フィエールマン）は、Ｗコースを単走。道中は余力たっぷりに駆け、最後の直線では集中力十分に切れのある脚さばきを披露。５ハロン７０秒３―１２秒２だが、時計以上に躍動感のある動きが目