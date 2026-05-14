ロックバンドのブリング・ミー・ザ・ホライズンのボーカル、オリヴァー・サイクスが11日、パフォーマンス中にスマホを投げつけられるハプニングに見舞われた。ミズーリ州セントルイスにあるエンタープライズ・センターでの公演中、2015年発表のヒット曲「ハッピー・ソング」を歌っていたところだった。 【写真】公演中に観客からレコード投げつけられた大物歌手 オリ