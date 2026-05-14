自転車の交通違反に対する「青切符」制度の運用開始から1か月余りがたちました。警察庁は4月の交付件数が全国で2000件を超えたと発表しました。警察庁によりますと、青切符制度について、開始から1か月間で実際に交付された件数は全国で2147件でした。 都道府県別にみると、最も件数が多かったのが東京都の501件、大阪府が267件でした。福岡県は38件、佐賀県は42件でした。 また、熊本県や長崎県など全国7つの県で1件も