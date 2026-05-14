浦和の田中達也暫定監督「阿道には常に、点を取れていない部分でも話を」浦和レッズの田中達也暫定監督は、5月14日のトレーニング後に定例のオンライン会見を実施した。就任から4連勝と好調なチームのなか、献身的なプレーを続けながらゴールのないFWオナイウ阿道に授けた言葉も明かした。浦和は4月28日にマチェイ・スコルジャ監督の契約解除と田中達也アシスタントコーチの暫定監督就任を発表した。翌4月29日の川崎フロンター