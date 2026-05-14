トランプ米大統領が9年ぶりに中国を訪問し、習近平国家主席と会談する。会談では、台湾問題をはじめ東アジアの安全保障問題についても協議される見込みだ。【画像】前駐中国大使の垂秀夫氏国際情勢が混沌とする中、日本は中国とどう対峙すべきなのか。「文藝春秋」5月号に掲載された前駐中国大使・垂秀夫氏の提言を一部紹介します。◆◆◆戦争に敗れて領土が割譲されることは、歴史上あり得る。しかし、平時において領土主権