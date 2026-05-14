公開間近の映画『正直不動産』で共演するふたりが語らい合う、作品の魅力と演技へのこだわり、撮影秘話。【写真】この記事の写真を見る（3枚）山粼『正直不動産』もいよいよ映画になった。よく続いてきたね。山下はい。自分としては『正直不動産』のシリーズの魅力は、アナログなところにあると思うんです。現代に生きる僕たちの毎日は、どうしてもデジタルが中心となって、ビジネスのやりとりはもちろん、人に会うこ