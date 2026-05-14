かねてより「飲み会が苦手」と公言し、会食日程が極度に少ないことで知られる高市早苗首相（65）。「首相就任半年で、外交を除く会食は６回」（西日本新聞）、「会食もレクも好まず」（読売新聞）、「官邸内、風通し懸念首相、会食少なく」（毎日新聞）とメディアから指摘を受け、自民党議員や経済界からは不満の声も上がっている。首相の夫で元農林水産副大臣の山本拓氏（73）が、ジャーナリスト・河野嘉誠氏の取材に、高市首