セブン‐イレブン・ジャパンは、『こだわりおむすび』シリーズを全面刷新し、19日より順次発売する。【写真】後を引くおいしさ！『新潟県産コシヒカリおむすび厚切り牛たん』米は数ある優良な産地・品種の中から今回は8種類を厳選。それぞれの米に合った炊飯方法を研究し、お米本来のおいしさを引き出した。具材には「炭火焼銀鮭ハラミ」や「厚切り牛たん」などを組み合わせ、『こだわりおむすび』シリーズならではの極上の