ノルディックスキー・ジャンプ女子の高梨沙羅（29＝クラレ）が14日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。スポーツブランドのアカウントを添え、「Ty（＝感謝）」とのみコメントした高梨。トレーニング中の自撮り写真やビーチでの姿、白いキャップを被りたたずむ様子を公開した。この投稿を受け、ファンは「沙羅ちゃんの美脚！！綺麗すぎる」「体幹も最強」「美腿（もも）」「細い脚なのに筋肉質でかっこい