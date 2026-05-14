2月に56歳で亡くなったロックバンド、LUNA SEAのドラマー真矢さんのお別れの会が14日、都内で行われた。ロックバンド一風堂のリーダーで、ミュージシャン土屋昌巳（73）は「初期のLUNA SEAから見ていますが、ミュージシャンとしてあんなに実力が向上した人、うまくなっていった人は、彼以外にいない。LUNA SEAが一時活動を休止して、その後戻ってきた時、すばらしさにびっくりしました。ものすごく努力して、修業したと思います。