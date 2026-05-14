俳優中村倫也（39）が、14日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。バナナマン愛を語った。中村は大好きな芸人をバナナマンと明かした。好きになった時期について「21歳？」と振り返った。「ムロ（ツヨシ）さんに教えてもらったんですよ。（ムロが）『コント見たことある？バナナマンの』。『ない。テレビでしか見たことない』って言って、貸してくれたのが傑作選ライブって3本出てるんで