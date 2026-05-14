国会で記者会見する共産党の田村委員長＝14日午後共産党の田村智子委員長は14日の記者会見で、党機関紙「しんぶん赤旗」の記者をX（旧ツイッター）で脅したとして男性が脅迫容疑で書類送検された事件で、日本維新の会の藤田文武共同代表を重ねて批判した。「藤田氏がSNS（交流サイト）に記者の名刺画像をさらしたことが脅迫行為を生んだ」とし、投稿削除と謝罪を求めた。男性から党や記者に謝罪があったと明かし「私たちは謝罪