カゴメは１４日、ケチャップのパッケージのデザインを５月下旬頃から変更すると発表した。中東情勢の影響で、ナフサを原料とするインクの調達が困難になっているためだという。対象は、主力商品「カゴメトマトケチャップ」の５００グラム、３００グラム、１８０グラムの３種類。現在は、白を背景に赤いトマトがぎっしりと並ぶデザインだが、変更後はトマトの絵を減らし、透明な部分を増やす。パッケージの印刷下地として使用