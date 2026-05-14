2月17日に56歳で亡くなったロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢さんの関係者向けのお別れの会が14日、都内で行われた。元体操日本代表でタレントの池谷幸雄（55）と、タレントで女優のかとうれいこ（57）は真矢さんのゴルフ仲間だった。池谷は「一緒にコンペ出たり一緒に回ったり、本当にいい兄貴で友達でした」と話した。「奥さまと仲が良くて、コンペもいつも一緒に参加しておられて。休養されるちょっと前にゴルフをしてて、す