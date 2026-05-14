北九州監禁連続殺人事件の捜査終結から22年後、当時の捜査員たちが再び一堂に集まった。捜査に携わった者たちは、あの事件をどう振り返るのか――「気が狂いそうだった」という証言が、いまも消えない苦労の深さを物語っている。【衝撃画像】「ノコギリで骨を切断し、鍋で肉を煮て…」死体の解体までさせた死刑囚・松永太を見る北九州監禁連続殺人事件とは1995年から2002年にかけて、福岡県北九州市のマンション内で発生した監