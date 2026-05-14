北陸新幹線の延伸をめぐり、不適切な発言を指摘された国交省の五十嵐鉄道局長が14日、日本維新の会の議員らに謝罪した。自民党と維新の与党整備委員会は、8つの延伸ルート案を検証しており、国交省が5月中に発表する費用対効果の再試算結果や関係者からのヒアリングをまとめ、今国会中にルートを決定する方針だ。こうした中、五十嵐局長は11日、「小浜・京都ルート」の実現を目指している福井県の関係者の決起集会に参加し、「B／C