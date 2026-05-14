タラは犬に与えられる食材の1つ タラは犬に与えられる食材ですが、必ず加熱し、量に注意が必要です。 愛犬に適したタンパク源というと、肉類を思い浮かべる方も多いでしょう。しかし、魚も犬にとって良質なタンパク源です。特に鱈（タラ）は、タンパク質が豊富なだけではなく、ミネラルやビタミンなども豊富です。しかも脂質が少なく低カロリー、アレルギーのリスクも低いとされる健康的な食材です。 な