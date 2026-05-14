カゴメが運営する野菜のテーマパーク「カゴメ野菜生活ファーム富士見」(長野県富士見町)は、今春より新コンセプトとして“野菜と生きる一日を体験する「農と食のテーマパーク」”を掲げ、一部施設をリニューアルするなど夏季シーズンに向けて万全な受入れ体制を整えている。同社グループは今春、未来に向けた新たな「ミッション・ビジョン・バリューズ」を策定。施設はこれらが体感できる重要な拠点となっている。耕作放棄地を