ピーチ・アビエーションは、東京/成田〜ソウル/仁川線を9月20日に開設する。1日1往復を運航する。往路のMM651便は午前9時30分に出発し、ソウル/仁川には午後0時25分に到着。復路のMM652便はソウル/仁川を午後1時35分に出発し、東京/成田に午後4時15分に到着する。航空券の販売は5月14日午後4時に開始した。片道運賃は5,680円から。4月1日のブランドリニューアル後、初の新路線となる。東京/成田発着の国際線の新規開設は、バニラエ