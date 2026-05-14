名古屋駅の懐かしい記憶をたどり、かつてのシンボルや待ち合わせスポットの今を追跡。消えた大時計や“壁画前”、さらに“回るお菓子”の行方を探りながら、街の変遷と人々の思い出に迫ります。 ■思い出の大時計 名古屋駅周辺は、高度経済成長期に百貨店や商業施設が次々と誕生し、名古屋の玄関口として大きく発展してきました。 それからおよそ半世紀。リニア中央新幹線開業に向け、名駅では大規模な再開