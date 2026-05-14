北海道小樽市で、４０代の女性が目出し帽をかぶった男に駐車場に連れ込まれ、性的暴行を受ける事件がありました。男はいまも逃走しています。小樽市松ヶ枝で５月１１日午後７時４０分ごろ、４０代の女性が歩いていたところ、突然現れた男に脅迫されたうえ、道路わきの駐車場に連れ込まれ性的暴行を受けました。男は犯行後、徒歩で逃げました。警察によりますと、男は身長１７０センチくらいで体格は中肉、黒いジャンパーとジ