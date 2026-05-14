５月１４日午前、新千歳空港インターチェンジの出口付近で、乗用車が中央分離帯付近の木に衝突し、運転手の６０代男性が死亡しました。道央自動車道の新千歳空港インターチェンジ出口付近で午前９時半ごろ、乗用車が中央分離帯付近の木に衝突しました。この事故で運転手の６０代男性が死亡したほか、同乗者の６０代女性が重傷を負い病院に搬送されました。警察によりますと、車はレンタカーだったということです