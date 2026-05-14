紫外線は肌にとって日焼けだけでなく、シミなどの皮膚老化や皮膚ガンなどにもつながる外的刺激になります。これからの季節は、日焼け止めや帽子などを使って、適切な紫外線対策をするのはもちろんの事、十分な睡眠・休息、食事による栄養補給で、肌をダメージから回復させる必要があります。 【関連記事】「脂質異常症」という症状をご存知ですか？食事で注意したいことは・・・まずは3食、野菜、肉、魚などバランスよく食