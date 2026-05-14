今季は打席内で精彩を欠く大谷(C)Getty Imagesドジャースベンチが動いた「異例のケア」久々に快音が響き渡った。現地時間5月12日に行われた本拠地でのジャイアンツ戦で、大谷翔平は、3回の第2打席に、実に53打席にぶりとなる本塁打を放った。相手先発のエイドリアン・ハウザーが投じた4球目の外角シンカーを振り抜き、左中間スタンドに放り込んだ。初回の第1打席でも右前打を放っていた大谷は、結局、2打数2安打2打点と活躍。