◇プロ野球セ・リーグヤクルト4-2阪神(13日、神宮球場)ヤクルトが首位攻防戦を逆転勝利で飾り、再び首位に浮上しました。1-2と1点を追う8回、先頭・武岡龍世選手がヒットで出塁すると、代走の並木秀尊選手が二盗を決め、チャンスを拡大。ここでドラフト6位ルーキーの石井巧選手が自身プロ初ヒットとなる、同点のタイムリー2塁打を放ちました。さらに打線がつながり、1アウト満塁から、押し出しの死球で勝ち越しに成功すると、最