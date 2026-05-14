大阪メトロが昨年度の決算を発表。「万博効果」で過去最高の収益です。 大阪メトロは5月14日、昨年度の連結決算を発表。営業収益が、前年度に比べて15%増の2333億円、営業利益が30.7%増の528億円となったことを明らかにしました。いずれも2018年の民営化以降過去最高で、大阪・夢洲で開催された万博会場への来場者を中心に鉄道とバスの乗客が大幅に増加したことが主な要因だということです。一方で、万博により67億円の特別損