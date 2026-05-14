5月13日夜、大阪府四條畷市で観光バスとトラックなど5台が絡む事故があり、5人が重軽傷を負いました。 観光バスとトラックに乗用車が挟まれ窓ガラスが大きく割れています。 13日午後7時20分ごろ、四條畷市の交差点で観光バスがトラックに追突し、その後、別のトラックや乗用車2台に追突する事故がありました。 この事故で20代から60代の5人が病院に搬送され男女4人が軽傷、バスを運転していた男性（40代）が骨盤などを