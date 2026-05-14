◇プロ野球セ・リーグ DeNA-中日(14日、横浜スタジアム)プロ野球・DeNAの次世代の正捕手となる松尾汐恩選手がエース・東克樹投手について語りました。山本祐大選手が12日、電撃トレードでソフトバンクに移籍。急きょ先発の東投手のバッテリーとして松尾選手がスタメンマスクをかぶり、6回無失点と中日打線を制しました。松尾選手は突然のスタメンに加え東投手とのバッテリーということもあり「どうしよう」と思ったそうですが「い