名古屋PARCOは、14日までに公式サイトを通じ、「南館」を2027年2月末をもって営業すると発表した。【画像】名古屋・栄に誕生する商業施設「HAERA」「名古屋PARCO南館は、今般2027年2月末をもって営業終了させていただくこととなりました。長きにわたるご愛顧に深く感謝申し上げます。尚、名古屋PARCO西館・東館・PARCO midiにつきましては、引き続き営業を継続してまいります」と伝えた。その上で「今後は栄エリアにおきまし