教員グループによる児童盗撮事件で、メンバーの1人で横浜市の小学校元教諭の男に対し、検察側は懲役10年を求刑しました。 【写真を見る】｢教員間で盗撮動画を称賛し合う…前例ない悪質が際立った犯行｣ 盗撮画像共有の教員グループ 38歳の元小学校教諭に懲役10年求刑 起訴状などによりますと、横浜市の小学校元教諭･小瀬村史也被告（38）はおととしから去年にかけて、女子児童の体を触るなどし、その様子を動画