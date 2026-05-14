アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で首脳会談を行いました。世界が注目した首脳会談で、両首脳は互いに「親密さ」をアピールしました。日本時間午前11時すぎ、人民大会堂に到着したトランプ大統領。出迎えた習近平国家主席と13秒、握手を交わしました。歓迎式典では花を振る子どもたちを前に手をたたき、満面の笑みも。その後、両首脳は首脳会談に臨みました。中国習近平 国家主席「尊敬するトランプ大