今年2月17日に56歳で死去したロックバンド「LUNASEA」のドラムス、真矢（しんや、本名山田真矢＝やまだ・しんや）さんのお別れの会が14日、都内で約1000人が参加して行われた。参列した西川貴教は、真矢さんの闘病を知らなかったと言い「そんな素振り一切なかったです。いかに精神が素晴らしいか、そして強いか」。「未だに信じられない。いつかまた一緒に音楽をできることを信じて。束の間距離はあるが、同じ気持ちでつなが