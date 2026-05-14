5月14日、2人組音楽ユニット『YOASOBI』が、ユニクロのグラフィックTシャツブランド『UT』と5年ぶり2度目となるコラボレーションを行うことが発表された。【写真】半袖Tシャツなのに首元まで…タトゥーまったく見せないAyaseAyaseの“タトゥー完全防御”ファッション発表によると、コラボTシャツは7月中旬より発売。YOASOBIの活動を全面的に支えている4名のクリエイターたちが、2人をテーマにデザインを4種類書き下ろしたとい