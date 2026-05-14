記者会見する袴田巌さんの姉ひで子さん＝14日午後、浜松市再審制度刑事訴訟法改正案が自民党で了承されたことを受け、1966年の静岡県一家4人殺害事件で死刑となり、再審無罪が確定した袴田巌さん（90）の姉ひで子さん（93）が14日、浜松市の自宅で記者会見し「皆さんが頑張ってここまでこぎ着けた。良い法律に改革されることを望みたい」と話した。袴田さんは2014年、静岡地裁が再審開始決定を出したが、検察が即時抗告して、