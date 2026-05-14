25歳での初勝利を目指す。13日に誕生日を迎えた巨人・井上温大投手（25）が、15日のDeNA戦（東京ドーム）で先発する。中11日でのマウンドへ、ジャイアンツ球場で調整を行い「キャッチボールの強度を落として、肩肘の回復に充てました。いい力感のボールがいっていると思う」と手応えをにじませる。24年からDeNA戦は6連勝中で、前回対戦の4月26日も6回3安打1失点（自責点0）と好投したが「勝っているのは打線の巡り合わせとかも