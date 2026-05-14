「ドジャース４−０ジャイアンツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースが大谷翔平投手の７回無失点の好投で連敗を４で止めた。デーブ・ロバーツ監督は試合後会見で右腕の思いを感じ取っていたことを明かした。チームは貧打にあえぎ４連敗を喫していた。大谷も１２日のゲームで７号弾を含む２安打３出塁をマークしていたが、打撃不振にあえいでいた。そのため会見では「打席で苦しんでいる時は投手として好投しないといけない