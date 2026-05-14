新学期が始まって1カ月半です。子供たちも保育園や学校に慣れ始めたころかもしれません。保育園や幼稚園の子供たちが楽しみにしている、お散歩の時間。その裏には、スタッフの見えない努力があります。走って、走って、走りまくる！新人保育士の奮闘を取材しました。しっかりと手を上げて横断歩道を渡っている散歩中の保育園児たち。この日の散歩コースは車通りが多く、狭い道路。保育士が、安全確認を行いながら歩いていきます。