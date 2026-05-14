巨人の井上温大投手（２５）が１４日、ジャイアンツ球場での先発投手練習に参加。ランニングやキャッチボールなどを行い、翌１５日に先発するＤｅＮＡ戦（東京ドーム）に向けて最終調整をした。井上は前回の３日・阪神戦（甲子園）に先発。その後はリフレッシュ抹消を経て、中１１日で次戦に臨む。「キャッチボールの強度を落としめで投げて、肩肘の回復にちょっと意識して充てました。力まないでいい力感のボールが行っている