今年２月に５６歳で亡くなったロックバンド・ＬＵＮＡＳＥＡの真矢さんの「真矢お別れの会」に歌手の西川貴教、相川七瀬、元体操選手の池谷幸雄、タレントのかとうれいこらが出席した。長年の付き合いという西川は「１９、２０からお互いに活動してきて、信じられない気持ち。本当にふっと出てきそうなぐらい信じられない」と話した。レコーディングで真矢さんにドラムを叩いてもらったこともあり「歌に寄り添う、一緒に音