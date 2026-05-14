英語を習得するための近道は何か。元外交官で総理大臣のアラビア語通訳官の中川浩一さんは「英語が話せるようになるには、自分が話したいことについて日本語で文章を考えて、それを英語に変換するといい。英語の学習を『受け身』から、発信のために『能動的』に選んでいくスタイルへと変えていくことが重要だ」という――。※本稿は、中川浩一『英語を最短で身につけた総理通訳の勉強法』（青春出版社）の一部を再編集したものです