友人や同僚のなかに、“すぐ感情的になる人”はいませんか? 身近にこのタイプがいると、どう対応したらいいか悩んでしまうこともあるでしょう。本記事では、すぐ感情的になる人の特徴や心理を解説しながら、関係をこじらせることなく上手に付き合うための具体的な対処法を紹介します。すぐ感情的になる人の特徴感情的になりやすい人には、いくつか共通する特徴があります。まずは、その主な特徴を解説していきましょう。プライドが