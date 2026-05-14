俳優リュ・ジュンヨルの“神対応”が話題だ。5月13日、日本の映画配給会社「Elles Films」の粉川なつみ代表が自身のXを更新。【写真】2週間でスピード破局！ハン・ソヒとリュ・ジュンヨルに何が？カンヌ国際映画祭でリュ・ジュンヨルと遭遇したことを報告し、ツーショット写真を公開した。リュ・ジュンヨルは今回、バイヤーとしてカンヌを訪れていたという。粉川氏は投稿で、「私も韓国映画を配給したことがあると伝えたところ、ど