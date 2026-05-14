ガールズグループIVEの“末っ子”イソが、一層大人びた姿で人々の視線を釘付けにした。5月14日、ファッション誌『Y MAGAZINE』は、ジュエリーブランド「TASAKI（タサキ）」とイソがコラボしたデジタル版カットを公開した。【写真】大人びた肌見せも…イソの真っ白衣装今回の撮影は、韓国の「成人の日（毎年5月第3週の月曜日）」を記念し、「自分に贈る初めてのラグジュアリー」をコンセプトに行われ、イソの清純さから優雅さまで、